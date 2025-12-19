ЦСКА е на полуфинал за Купата на България при жените

ЦСКА ще играе на полуфиналите в турнира за Купата на България при жените. Момичетата на Юлия Иванова се поздравиха с чист успех над Драгоман с 3:0 (25:16, 25:21, 25:22) гейма.

В зала „Христо Ботев“ столичният тим мина без особени затруднения през съперника.

„Червените“ продължават напред в битката за трофея. В събота пред „армейките“ застава Левски, който победи Славия, в столичен сблъсък, също с 3:0 гейма. Вечното дерби ще определи единия финалист в спора за отличието, който ще се проведе в неделя.