ЦСКА е на полуфинал за Купата на България при жените

Спорт
„Червените“ постигнаха убедителен успех над Драгоман.

Левски - ЦСКА (волейбол жени)
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА ще играе на полуфиналите в турнира за Купата на България при жените. Момичетата на Юлия Иванова се поздравиха с чист успех над Драгоман с 3:0 (25:16, 25:21, 25:22) гейма.

В зала „Христо Ботев“ столичният тим мина без особени затруднения през съперника.

„Червените“ продължават напред в битката за трофея. В събота пред „армейките“ застава Левски, който победи Славия, в столичен сблъсък, също с 3:0 гейма. Вечното дерби ще определи единия финалист в спора за отличието, който ще се проведе в неделя.

