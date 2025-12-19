Марица и Левски са първите участници в полуфиналите на Купата на България по волейбол за жени

Защитаващият трофея си Марица и Левски са първите полуфиналисти в турнира за Купата на България по волейбол за жени. Пловдивчанките се наложиха с 3:0 (25:10, 25:16 и 25:15) срещу Миньор, докато "сините" надиграха Славия с 3:0 (25:16, 25:16, 25:8).

Шампионките започнаха уверено срещу Миньор и още от самото начало затрудниха посрещането на съперника със силен начален удар. Това позволи на "жълто-сините" рано да отворят двуцифрена преднина от 13:4, а след това на сервис на Ива Дудова направи серия от осем точки, за да поведат с 21:6. Това се оказа ключово за крайния изход от първата част, която приключи при 25:10 в полза на Марица.

Вторият гейм стартира равностойно с битка точка за точка до 10:10, когато пловдивчанки взеха 6 от следващите 8 разигравания и се откъснаха в резултата с 16:12 в средата на гейма. Разликата се запази до 20:16 в полза на шампионките, в крайна сметка Марица доминираха до края на гейма и частта завърши 25:16.

В третия гейм пловдивчанки отново поддържаха високо ниво на представянето си и диктуваха изцяло събитията на полето. След 4:4 състезателките на Ахметджан Ершимшек спечелиха 11 поредни точки за 15:4. До края те не изпуснаха инициативата и мачът приключи след 25:15 в третата част.

Най-резултатни за победата на "жълто-сините" станаха Ива Дудова и Борислава Съйкова с по 13 точки, а 11 добави Виктория Коева.

По-късно днес ще станат ясни и останалите участници в полуфиналите. Марица ще срещне победителя от мача между ЦПВК (София) и Марица 2022, а Левски ще играе с ЦСКА или Драгоман.

Гледайте полуфиналите утре и финала в неделя в ефира на БНТ 3!