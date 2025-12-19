ЦПВК е последният полуфиналист за Купата на България при жените. Отборът победи Марица 2022 с 3:1 (25:19, 25:15, 22:25, 25:13) гейма в последния четвъртфинал.

ЦПВК пък ще се изправи срещу носителя на трофея Марица Пловдив, след като в последния мач от четвъртфиналите спечели с 3:1 (25:19, 25:15, 22:25, 25:13) срещу Марица 2022.

Полуфиналните битки в зала "Христо Ботев" са в събота от 16:25 и от 18:55, както и мачът за трофея в неделя от 16:55. Двубоите ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3 и ТУК.