Стойко Сакалиев обяви, че се разделя с ЦСКА

Администраторът на ЦСКА Стойко Сакалиев се раздели с клуба. Бившият нападател на "червените" обяви това с публикация в социалната мрежа "Фейсбук":.

Сакалиев се занимаваше с административната дейност в ЦСКА последните пет години. В началото на месеца на тази позиция бе назначен Димитър Вутов, като първоначално бе обявено, че Сакалиев ще остане на работа в клуба, но в крайна сметка се стигна до раздяла.

В открито писмо Сакалиев благодари на фамилия Ганчев и Валтер Папазки, а след това уточни, че няма да злослови никога срещу ЦСКА, защото е научен да помни само хубавото.

Здравейте, армейци!

На първо място искам да изразя своята огромна благодарност към господин Гриша Ганчев и Дани Ганчев, с които започнах моя път в клуба. Също така благодаря и на господин Валтер Папазки и всички, които в момента управляват ЦСКА, за доверието и съвместната ни работа през годините.

Винаги съм бил честен и откровен с вас и никога не съм крил това, което мисля. Днес съм длъжен да споделя една новина, която за мен е много важна – Днес се разделих с клуба.

Изказвам признателността си към цялото ръководство, към целия екип, с който работих през последните пет години – футболисти, треньори и спортно-технически щаб. За мен този период беше безценен. Аз съм човек, който винаги търси положителното и хубавото в живота и именно това ще запазя в сърцето си. Никога няма да кажа лоша дума за любимия отбор, защото съм възпитан от моето семейство да взимам най-доброто и да оставям негативното настрана.

Благодаря на всички за подкрепата и за времето, което споделихме заедно. ЦСКА винаги ще бъде част от мен – независимо дали съм вътре в клуба като човек, който работи и помага, или извън него. Подкрепата ми ще бъде вечна и винаги ще съм там, където е ЦСКА.

ЕДНА ЛЮБОВ,ЕДНА БОРБА ЕДИН ОТБОР … САМО ЦСКА!