Столичната община продължава работата по сметопочистването

Столичната община продължава интензивната работа по сметопочистването в София с фокус върху трите най-засегнати района – „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“. Общо 19 камиона обслужват трите района, съобщиха от пресцентъра на общината.

За 17 януари от районите „Подуяне“ и „Слатина“ са извозени общо 92,160 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона за двата района.

В район „Подуяне“ вчера на терен са работили пет камиона, които са обслужвали каретата и зоните „Александър Екзарх“, „Владимир Вазов“, жп линията, карето „Владимир Вазов“ – „Левски Вековен“ – „Тодорини кукли“, карето „Резбарска“ – „Васил Кънчев“ – „Владимир Вазов“ – „Макгахан“, карето „Макгахан“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“, квартал „Левски Г“, карето „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“, както и квартал „Васил Левски“ – къщите.

В район „Слатина“ пет камиона са работили в зоните „Летище“, Министерство на външните работи, „ВТУ „Тодор Каблешков““, „Шипченски проход“, „Ситняково“, „Борис Христов“, „Гео Милев“, „Светлоструй“, квартал „Христо Смирненски“ (блокове „9“ и „10“), улиците „Корал“, „Роглец“, „Кривина“, „Спътник“, „Владово“, както и в каретата „Христо Чернопеев“ – „Цариградско шосе“ – „Асен Йорданов“ – „Шипченски проход“ и „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“ – „Александър Жендов“ – „Цариградско шосе“.

Допълнително е работено в карето „Шипченски проход“ – „Николай Коперник“ – „Гео Милев“ – „Еминеску“, квартал „Редута“ и по улиците „Петър Богдан“, „Пеячевич“, „Каймакчалан“, „Марагидик“, „Коста Лулчев“, както и в зоните „Постоянство“, „Скай Сити“ и около „Агенция по вписванията“.

По данни на „Софекострой“, на терен в район "Люлин" са работили 8 камиона- в „1-ви микрорайон“, „2-ри микрорайон“, „4-ти микрорайон“, „5-ти микрорайон“ (два камиона), „6-ти микрорайон“, „7-ми микрорайон“, „9-ти микрорайон“, „10-ти микрорайон“, квартал „Филиповци“, както и в зона „Център“.

Днес в район „Подуяне“ на терен ще работят 4 камиона. Те ще обслужват каретата и кварталите: „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – жп линията, „Владимир Вазов“ – „Левски Вековен“ – „Тодорини кукли“, „Резбарска“ – „Васил Кънчев“ – „Владимир Вазов“, „Васил Кънчев“ – „Владимир Вазов“ – „Макгахан“ – „Резбарска“, „Макгахан“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“, „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“, кварталите „Левски Г“, „Левски В“ и „Васил Левски“ – къщите, както и карето „Хаджи Димитър“ и „Сухата Река“.

В район „Слатина“ работят пет камиона. Екипите работят в зоните „Летище София“, Министерство на външните работи, ВТУ „Тодор Каблешков“, района при бившия хотел „Плиска“, както и по улиците „Лидице“, „Прелом“, „Атанас Иширков“, „Акад. Георги Бончев“, „Христо Чернопеев“.

В квартал „Редута“ се работи по улиците „Юндола“, „Блага Димитрова“, „Кобилино бранище“, „Бричебор“, „Иларион Драгостинов“, „Петър Митов“, „Слава“, „Кутловица“, както и в карето между „Марагидик“ и „Калиманци“. В квартал „Христо Смирненски“ се обслужват улиците „Марко Бочар“, „Мирково“, „Иван Щерев“, „Кирил Божиков“, „Иван Сергиев“, „Борис Новоселски“, „Георги Аспарухов – Гунди“, „Христо Халачев“, „Мъдрен“, „Александър Момнев“, „Камчия“. Работа се извършва още по „Слатинска“, „Шипченски проход“, „Гео Милев“, „Николай Коперник“, „Атанас Узунов“, „Коста Лулчев“, „Иван Димитров – Куклата“, „Ситняково“, „Боян Магесник“.

По данни на „Софекострой“ днес 7 камиона ще работят в район „Люлин“ – в „4-ти микрорайон“ и „5-ти микрорайон“ (два камиона), „3-ти микрорайон“ и „8-ми микрорайон“, „1-ви микрорайон“ и „2-ри микрорайон“, „9-ти микрорайон“ и „10-ти микрорайон“, „6-ти микрорайон“ и „7-ми микрорайон“, както и в зона „Център“ и квартал „Филиповци“.

Столичната община продължава работа с повишен капацитет и без прекъсване, включително през почивните дни, с координация между СПТО, „Софекострой“ и районните администрации, с цел възможно най-бързо нормализиране на услугата, се посочва в съобщението.