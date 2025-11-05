Теему Пуки с прощални мачове за Финландия

Легендата на финландския футбол Теему Пуки ще облече националната фланелка за последен път този месец. Голмайстор №1 в историята на страната ще се сбогува с феновете в двубоите срещу Малта и Андора.

35-годишният нападател на ХИК Хелзинки получи повиквателна от селекционера Якоб Фрийс за предстоящите домакинства на 14 и 17 ноември. Срещата с Малта е част от квалификациите за световното първенство през 2026 г., а контролата срещу Андора ще има специален характер – тя ще бъде бенефисът на Пуки.

От дебюта си през 2009 г. насам Пуки изигра 131 мача и реализира 42 гола за националния тим – постижение, което го поставя начело в голмайсторската листа на Финландия. Нападателят изигра ключова роля в историческото класиране на страната за Евро 2020, първото ѝ участие на голям футболен форум.