БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Теему Пуки с прощални мачове за Финландия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Голмайстор №1 в историята на страната ще се сбогува с феновете в двубоите срещу Малта и Андора.

Теему Пуки
Снимка: БТА
Слушай новината

Легендата на финландския футбол Теему Пуки ще облече националната фланелка за последен път този месец. Голмайстор №1 в историята на страната ще се сбогува с феновете в двубоите срещу Малта и Андора.

35-годишният нападател на ХИК Хелзинки получи повиквателна от селекционера Якоб Фрийс за предстоящите домакинства на 14 и 17 ноември. Срещата с Малта е част от квалификациите за световното първенство през 2026 г., а контролата срещу Андора ще има специален характер – тя ще бъде бенефисът на Пуки.

От дебюта си през 2009 г. насам Пуки изигра 131 мача и реализира 42 гола за националния тим – постижение, което го поставя начело в голмайсторската листа на Финландия. Нападателят изигра ключова роля в историческото класиране на страната за Евро 2020, първото ѝ участие на голям футболен форум.

#Теему Пуки

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
1
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
2
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
3
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
4
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в...
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
5
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Отиде си режисьорът Росен Елезов
6
Отиде си режисьорът Росен Елезов

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Национални отбори

Румънецът Мариан Мариница застава начело на националния отбор по футбол на Зимбабве
Румънецът Мариан Мариница застава начело на националния отбор по футбол на Зимбабве
Истории от Световните първенства – 1950 Истории от Световните първенства – 1950
Чете се за: 16:10 мин.
Талант на Турция пропуска последните квалификационни срещи за Мондиал 2026 Талант на Турция пропуска последните квалификационни срещи за Мондиал 2026
Чете се за: 01:50 мин.
България разбра групата си за квалификациите за световното по футбол за жени България разбра групата си за квалификациите за световното по футбол за жени
Чете се за: 01:30 мин.
Де ла Фуенте: Не е имало никакъв инцидент между Ямал и Карвахал Де ла Фуенте: Не е имало никакъв инцидент между Ямал и Карвахал
Чете се за: 01:32 мин.
Изложба с най-легендарните екипи на България ще бъде открита в Бургас Изложба с най-легендарните екипи на България ще бъде открита в Бургас
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г. Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Фентанилът: Вълна от смърт в България Фентанилът: Вълна от смърт в България
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ