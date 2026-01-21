БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Терзиев за оставката на Радев: Излизането му на политическата сцена ще доведе до раздвижване

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Запази

Столичният кмет коментира и кризата с боклука в проблемните райони

Терзиев за оставката на Радев: Излизането му на политическата сцена ще доведе до раздвижване
Снимка: БТА
Слушай новината

Всеки човек или политическа партия, които допринасят за това София да бъде третирана по-честно, за мен са добре дошли. Първо обаче, трябва да видим каква ще бъде програмата, в какъв формат би се явил, каква ще е геополитическата ориентация и какви ще са приоритетите. Тогава можем да водим разговор. Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод подадената оставка на Румен Радев като президент.

"Това, от което най-много се вълнувам, е кога и как ще се променят нещата, за да може София да бъде третирана честно. Да получава средствата, които ѝ се полагат за инфраструктурни проекти, да не бъдем наказвани от различни министерства и институции, а просто да се свършва работата за града", допълни Терзиев.

По думите му, излизането на политическата сцена на Радев, за момента е просто нещо, което ще доведе до раздвижване, и остава да се надяваме, че ще бъде за добро.

Терзиев беше на проверка на терен на строителството на новия корпус на 126 ОУ "Петко Ю. Тодоров" в ж.к. "Стрелбище".

По отношение на кризата с боклука, столичният кмет каза, че в "Красно село" още преди няколко седмици е било възстановено нормалното сметоизвозване.

"Имаше проблеми с едрогабаритния отпадък, но той вече се събира. В "Люлин" също се върви към нормализация – всеки ден следя колко машини има на терен, обслужването с едрогабаритен отпадък е редовно. Проблемът не е само в "Люлин" и "Красно село" – навсякъде хората изхвърлят всичко, което е застояло с времето", добави той.

По думите му, като по-проблемна зона остава район "Изгрев", където през последните няколко седмици има затруднения. Терзиев обясни още, че ще помогнат на районния кмет районът да бъде изчистен. В "Слатина" и "Подуяне" също е осигурена допълнителна техника и персонал.

#оставка на президента #оставката на президента #кметът Васил Терзиев #Васил Терзиев

Водещи новини

Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо въздействие за функционирането на Шенген
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: На дневен ред в НС - ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия? НА ЖИВО: На дневен ред в НС - ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Терзиев за оставката на Радев: Излизането му на политическата сцена ще доведе до раздвижване Терзиев за оставката на Радев: Излизането му на политическата сцена ще доведе до раздвижване
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ) Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Благомир Коцев: Радев би могъл да е потенциален партньор, ако...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Пътнически влак дерайлира край Барселона
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Денят на Тръмп в Давос
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ