БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българин остава в неизвестност след бедствието между...
Чете се за: 00:25 мин.
Българка оцеля по чудо в епицентъра на трагедията в...
Чете се за: 05:22 мин.
Почина Ратко Младич
Чете се за: 01:15 мин.
Посланикът ни в Индия пред БНТ: Няма българин в...
Чете се за: 01:42 мин.
Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Чете се за: 01:55 мин.
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са...
Чете се за: 00:37 мин.
Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще...
Чете се за: 04:17 мин.
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес,...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Михалев приключи участието си на световното първенство по модерен петобой

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата може да проследите в преки предавания по БНТ 3.

тодор михалев класира финала световната купа модерен петобой анкара
Слушай новината

Тодор Михалев не успя да преодолее пресявките на световното първенство по модерен петобой за мъже и жени в Гуейян, Китай. Надпреварата може да проследите в преки предавания по БНТ 3.

В квалификация "B" Михалев завърши на 17-о място с общ актив от 1547 точки, което го остави извън полуфиналите - "цел, която беше напълно реалистична и очаквана", коментират от Българската федерация по модерен петобой на официалната си страница във „Фейсбук“.

Състезанието се проведе при изключително силна конкуренция, в която редица водещи състезатели също отпаднаха рано. Програмата бе сериозно нарушена от лоши атмосферни условия. Поради неблагоприятното време в сряда бяха проведени единствено фехтовката и плуването за трите квалификационни групи. Препятствията и комбинираната дисциплина бяха отложени за днес, което промени динамиката на надпреварата.

Резултатите на Тодор Михалев по дисциплини - Фехтовка: 22 победи, Препятствия: 27 секунди, Плуване: 58 секунди, Комбинирана дисциплина: 11:02 минути.

"Въпреки отпадането и несбъднатите очаквания за полуфинал, анализът показва явен напредък в новата дисциплина с препятствия. Продължаваме работата и подготовката за следващия сезон", добавиха от централата по модерен петобой.

Свързани статии:

БНТ 3 ще предава битките за отличията на световното първенство по модерен петобой
БНТ 3 ще предава битките за отличията на световното първенство по модерен петобой
Гледайте полуфиналите и финалите от 28 до 30 август, всяка сутрин...
Чете се за: 00:27 мин.
#световно първенство по модерен петобой в Гуян 2026 #Тодор Михалев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията за Евро 2027
1
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията...
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
2
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите предупреждават да не подценяваме опасностите в морето
3
След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите...
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от български фирми
4
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от...
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в Непал
5
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в...
Почина Ратко Младич
6
Почина Ратко Младич

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Проливни дъждове и в сряда
4
Проливни дъждове и в сряда
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Още

Президентът на Полския олимпийски комитет е арестуван по подозрение в корупция
Президентът на Полския олимпийски комитет е арестуван по подозрение в корупция
Себастиан Соу няма да защитава титлата си в мъжкия маратон Себастиан Соу няма да защитава титлата си в мъжкия маратон
Чете се за: 01:05 мин.
Спортни новини 27.08.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 27.08.2026 г., 12:25 ч.
51-годишната Оксана Чусовитина продължава да пише история в спортната гимнастика 51-годишната Оксана Чусовитина продължава да пише история в спортната гимнастика
Чете се за: 01:55 мин.
Спортни новини 27.08.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 27.08.2026 г., 09:10 ч.
Спортни новини 26.08.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 26.08.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Българин остава в неизвестност след бедствието между Непал и Тибет
Българин остава в неизвестност след бедствието между Непал и Тибет
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Българка оцеля по чудо в епицентъра на трагедията в Непал: „Ще празнувам втори рожден ден“ Българка оцеля по чудо в епицентъра на трагедията в Непал: „Ще празнувам втори рожден ден“
Чете се за: 05:22 мин.
По света
Почина Ратко Младич Почина Ратко Младич
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Посланикът ни в Индия пред БНТ: Няма българин в неизвестност в Непал Посланикът ни в Индия пред БНТ: Няма българин в неизвестност в Непал
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Простреляха мотоциклетист в Русенско
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Овладян е пожарът в Асеновград: На място остават 6 пожарни екипа
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пожар в Асеновград: 9 екипа работят за овладяване на огъня
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Акция за наркотици в Пловдив: Иззети са 42 пакета желирани бонбони...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ