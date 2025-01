Traffic on the Sub-Balkan road near Gurkovo is difficult due to snowfall

Heavy snowfall on January 15 is hindering traffic on the Sub-Balkan road Sofia - Burgas in the area of Gurkovo and Nikolaevo. Machines from the road maintenance company are on site.

Snow is also falling in Kazanlak and the Shipka Pass.

There are no reports of stranded vehicles or incidents on the road.

