ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Третият кръг в Шампионската лига постави рекорд за най-много отбелязани голове

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
челси аякс
Кръгът в Шампионската лига по футбол тази седмица, трети за сезона, постави рекорд за най-резултатни мачове с общо 71 гола в 18 срещи, съобщиха от УЕФА в изявление.

В шест мача имаше пет или повече попадения. Носителят на трофея Пари Сен Жермен разгроми със 7:2 Байер Леверкузен. Другите бяха Барселона - Олимпиакос 6:1, ПСВ Айндховен - Наполи 6:2, ФК Копенхаген - Борусия Дортмунд 2:4, Челси - Аякс 5:1 и Айнтрахт Франкфурт - Ливърпул 1:5.

Предишният най-добър рекорд беше поставен в първия кръг от настоящата кампания, когато отборите вкараха 67 гола в същия брой мачове.

Статистическите данни са за мачовете от груповата фаза между 1992-1993 и 2023-2024 (без втората групова фаза между 1999 и 2003 година) и мачовете от 2024-2025 нататък, според УЕФА.

618-е попадения в 189 мача през сезон 2024-2025 са нов рекорд, както за най-много голове, така и за средно на мач, като средно 3.27 гола подобряват постижението, поставено през 2020-2021, в който имаше средно 3.24 гола на мач, съобщи УЕФА.

