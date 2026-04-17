БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може...
Чете се за: 02:40 мин.
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на...
Чете се за: 02:55 мин.
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до...
Чете се за: 02:35 мин.
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 03:20 мин.
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия...
Чете се за: 03:20 мин.
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни...
Чете се за: 03:00 мин.
"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:55 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:55 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Три българки ще играят във втория ден на турнира по сабя в Атина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

На пътеките в гръцката столица излизат 204 сабльорки от 39 държави.

Йоана Илиева
Снимка: БФ Фехтовка
Слушай новината

Три българки ще играят във втория ден на турнира на сабя жени за Световната купа в Атина – Йоана Илиева, Емма Нейкова и Вероника Василева. На пътеките в гръцката столица излизат 204 сабльорки от 39 държави. Сред тях са и пет български фехтовачки – Белослава Иванова, Емма Нейкова, Вероника Василева, Ралица Гаджева и Йоана Илиева. Илиева, която е N3 в световната ранглиста, се включва по право директно във втория ден от надпреварата. Днес за място сред най-добрите 64, спориха останалите 4 българки.

Вероника Василева (Свечников) излезе от групите с 5 победи и 1 загуба. Отличната й игра я нареди на 11 място сред участничките в групите и я класира директно за втория ден на състезанието.
Емма Нейкова (Свечников) записа в групите 2 победи и 3 загуби. В първия кръг от предварителните елиминации тя победи Зузана Порада от Полша с 15:12. В следващия кръг Нейкова надделя над Чиара Мормиле от Италия с 15:9 и се класира сред най-добрите 64, които ще спорят за медалите утре.

Белослава Иванова (ЦСКА) излезе от групите с 4 победи и 2 загуби. В първия кръг от предварителните елиминации тя отстъпи пред Алка Суни Валатупарамбил от Индия с 11:15 и зае 107 място в крайното класиране.

Ралица Гаджева (Младост) записа в групите 1 победа и 5 загуби, с което раздели 169-170 място в крайното класиране с Марина Паизи от Гърция.

Утре са боевете на най-добрите 64 в турнира, които ще определят медалистите. Йоана Илиева ще стартира срещу Виктория Граудинс от Германия, Емма Нейкова ще играе срещу Хайонг Жеон от Южна Корея, а Вероника Василева излиза срещу Сиобън Съливан от САЩ.

#световна купа сабя жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
1
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
3
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
4
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
5
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
Колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ
6
Колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
3
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
4
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
5
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
6
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Още от: Още

Спортни новини 17.04.2026 г., 21:00 ч.
Спортни новини 17.04.2026 г., 21:00 ч.
Весела Лечева: БОК е оставен без бюджет умишлено от старото ръководство Весела Лечева: БОК е оставен без бюджет умишлено от старото ръководство
Чете се за: 03:22 мин.
Спортни новини 17.04.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 17.04.2026 г., 12:25 ч.
Пернишки мажоретки с исторически пробив към Европа Пернишки мажоретки с исторически пробив към Европа
Чете се за: 03:20 мин.
Спортни новини 17.04.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 17.04.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 16.04.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 16.04.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може да бъде преотдадено
Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може да бъде...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ...
Чете се за: 02:35 мин.
Общество
Пари срещу глас: Какви са новите схеми за купуване на гласове
Чете се за: 02:27 мин.
Общество
Ормузкият проток е отворен, но военната блокада остава до постигане...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Започва изплащането на компенсации на пострадалите от схемата OneCoin
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ