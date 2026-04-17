Три българки ще играят във втория ден на турнира по сабя в Атина

Три българки ще играят във втория ден на турнира на сабя жени за Световната купа в Атина – Йоана Илиева, Емма Нейкова и Вероника Василева. На пътеките в гръцката столица излизат 204 сабльорки от 39 държави. Сред тях са и пет български фехтовачки – Белослава Иванова, Емма Нейкова, Вероника Василева, Ралица Гаджева и Йоана Илиева. Илиева, която е N3 в световната ранглиста, се включва по право директно във втория ден от надпреварата. Днес за място сред най-добрите 64, спориха останалите 4 българки.

Вероника Василева (Свечников) излезе от групите с 5 победи и 1 загуба. Отличната й игра я нареди на 11 място сред участничките в групите и я класира директно за втория ден на състезанието.

Емма Нейкова (Свечников) записа в групите 2 победи и 3 загуби. В първия кръг от предварителните елиминации тя победи Зузана Порада от Полша с 15:12. В следващия кръг Нейкова надделя над Чиара Мормиле от Италия с 15:9 и се класира сред най-добрите 64, които ще спорят за медалите утре.

Белослава Иванова (ЦСКА) излезе от групите с 4 победи и 2 загуби. В първия кръг от предварителните елиминации тя отстъпи пред Алка Суни Валатупарамбил от Индия с 11:15 и зае 107 място в крайното класиране.

Ралица Гаджева (Младост) записа в групите 1 победа и 5 загуби, с което раздели 169-170 място в крайното класиране с Марина Паизи от Гърция.

Утре са боевете на най-добрите 64 в турнира, които ще определят медалистите. Йоана Илиева ще стартира срещу Виктория Граудинс от Германия, Емма Нейкова ще играе срещу Хайонг Жеон от Южна Корея, а Вероника Василева излиза срещу Сиобън Съливан от САЩ.