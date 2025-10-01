БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трима българи на ринга на европейското първенство по бокс днес

Надпреварата за младежи и девойки се провежда в Острава, Чехия.

янко илиев четвъртфиналист световното бокс юноши ереван
Снимка: БФ Бокс
Слушай новината

Трима българи ще се качат на ринга днес на европейското първенство по бокс за младежи и девойки в Острава, Чехия.

В шеста среща от следобедната програма Христеа Нинова (54 кг) ще се изправи срещу Естела Филарди (Италия). Мачът се очаква да се проведе около 16:15 часа.

Във вечерната сесия има още два двубоя с родно участие. Около 19:45 часа Милена Николова (57 кг) ще боксира с Ана Колотурска (Украйна), а около час и половина по-късно Янко Илиев (55 кг, на снимката) ще срещне Майкъл Райли (Ирландия).

Първият ни участник на шампионата – Владимир Давидов допусна поражение. В категория до 65 килограма талантът ни направи равностойна среща, но отстъпи с 1:4 съдийски гласа на англичанина Джейкъб Нейсмит.

#Европейско първенство по бокс за младежи и девойки в Острава

