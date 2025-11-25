БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

Ученици от НПМГ ще подкрепят организацията на световното за спортисти със синдром на Даун

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Настоятелството на гимназията потвърди пълната си подкрепа и ангажимент за подготовката и включването на доброволците.

ученици нпмг подкрепят организацията световното спортисти синдром даун
Снимка: ФАФА България
Ученици от Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ ще подкрепят организацията на световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни 2026 година в София. Те ще подпомагат логистиката, посрещането и ориентирането на международните делегации, ще оказват съдействие на публиката и ще помагат в церемониите по откриване, закриване и награждаване.

Федерация Адаптирана Физическа Активност – България (ФАФА) проведе работна среща с ръководството на гимназията, за да обсъдят детайлите по включването на доброволците. ФАФА бе представена от президента Слав Петков и Емил Иванов, отговарящ за координацията и обучението на доброволците, а от страна на НПМГ участие взеха директорът Ивайло Ушагелов, членът на настоятелството Деница Александрова и председателят на Ученическия съвет Дамян Будинов.

„Участието на доброволците е ценна възможност за учениците да развият емпатия, социална ангажираност и практически умения, като станат част от събитие с международно значение“, каза президентът на ФАФА – България Слав Петков.

Настоятелството на гимназията потвърди пълната си подкрепа и ангажимент за подготовката и включването на доброволците. Подробности за процеса ще бъдат публикувани в официалните канали на училището и настоятелството.

ФАФА – България изказва благодарност към НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ за партньорството и ангажираността към каузата за приобщаване чрез спорт, като подчерта ролята на доброволците за успешното провеждане на шампионата.

#Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун в София 2026 г. #Федерация по адаптирана физическа активност (ФАФА) #Национална природо-математическа гимназия

