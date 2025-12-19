Стефани Стоева се класира за четвъртфиналите на турнира в Астана

Стефани Стоева се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир от сериите "International Challenge" в Астана, Казахстан.

Поставената под номер 4 в схемата българка победи индийката Имад Самия с 21:15, 21:16. По-късно днес Стоева ще играе срещу Далила Путери от Индонезия.

Още два четвъртфинала ще играят родните национали. Водачките в схемата на двойки Стефани и Габриела Стоеви ще спорят за място на полуфиналите срещу представителките на Индия Прагати Парида и Вишаха Топо.

Двойката на Габриела Стоева и Евгени Панев също е на четвъртфинал при смесените двойки срещу поставените под номер 2 сърби, Михайло Томич и Анджела Витман.

При мъжкото единично Цветомир Стоянов, който преодоля квалификациите след две победи, загуби от водача в схемата Прахдиска Багас Шудживо с 10:21, 9:21.