ИЗВЕСТИЯ

Стефани Стоева се класира за четвъртфиналите на турнира в Астана

Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Българката се наложи убдеително над индийката Имад Самия.

стефани стоева стартира победа сингъл международен турнир бадминтон любляна
Стефани Стоева се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир от сериите "International Challenge" в Астана, Казахстан.

Поставената под номер 4 в схемата българка победи индийката Имад Самия с 21:15, 21:16. По-късно днес Стоева ще играе срещу Далила Путери от Индонезия.

Още два четвъртфинала ще играят родните национали. Водачките в схемата на двойки Стефани и Габриела Стоеви ще спорят за място на полуфиналите срещу представителките на Индия Прагати Парида и Вишаха Топо.

Двойката на Габриела Стоева и Евгени Панев също е на четвъртфинал при смесените двойки срещу поставените под номер 2 сърби, Михайло Томич и Анджела Витман.

При мъжкото единично Цветомир Стоянов, който преодоля квалификациите след две победи, загуби от водача в схемата Прахдиска Багас Шудживо с 10:21, 9:21.

# Стефани Стоева # Габриела Стоева

