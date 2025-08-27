УЕФА представи топката за основната фаза на Шампионска лига

УЕФА показа как ще изглежда официалната топка за предстоящата основна фаза на Шампионска лига.

Жребият за този етап от турнира ще се тегли в четвъртък, 28 август, от 18:00 часа местно време в Монако.

Тази вечер ще станат ясни и последните участници след изиграване на реваншите от плейофния кръг. Последните места ще запълнят победителите от двойките:

Карабах - Ференцварош

Бенфика - Фенербахче

Брюж - Рейнджърс

Копенхаген - Базел

Снощи участие в най-престижния турнир си осигуриха Пафос (Кипър), Бодьо/Глимт (Норвегия) и Кайрат Алмати (Казахстан).