УЕФА представи топката за основната фаза на Шампионска лига

Жреният за основната фаза ще бъде изтеглен в четвъртък, 28 август.
УЕФА показа как ще изглежда официалната топка за предстоящата основна фаза на Шампионска лига.
Жребият за този етап от турнира ще се тегли в четвъртък, 28 август, от 18:00 часа местно време в Монако.
Тази вечер ще станат ясни и последните участници след изиграване на реваншите от плейофния кръг. Последните места ще запълнят победителите от двойките:
Карабах - Ференцварош
Бенфика - Фенербахче
Брюж - Рейнджърс
Копенхаген - Базел
Снощи участие в най-престижния турнир си осигуриха Пафос (Кипър), Бодьо/Глимт (Норвегия) и Кайрат Алмати (Казахстан).