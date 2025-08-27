Пафос и Бодьо/Глимт се класираха за основната фаза на Шампионска лига

Кипърският Пафос се класира за основната фаза на Шампионската лига, след като равенство 1:1 в реванша срещу сръбския гранд Цървена звезда.

Преди седмица, кипърският тим се наложи над съперника си в Белград с 2:1 и с общ резултат 3:2 продължава напред.

В Лимасол във вторник Цървена звезда поведе в резултата чрез Мирко Иванич след час игра и мачът отиваше към продължения, но минута преди края на редовното време бразилският нападател Жажа изравни за Пафос и вкара скромния кипърски тим в най-престижния европейски клубен турнир.

Норвежкият Бодьо/Глимт очаквано продължи към Шампионската лига, след като загуби реванша с Щурм Грац 1:2, но бе спечелил първия двубой с 5:0. Матиас Юоргенсен изведе норвежците напред в резултата и в Австрия, но тимът от Грац все пак успя да направи пълен обрат чрез попадения на Сийди Джата и Тим Оерман.