Узбек стана най-младият носител на Световна купа по шахмат

Джавохир Синдаров стана най-младият носител на Световната купа по шахмат при мъжете.

Във финала на надпреварата в Гоа, Индия, в която участваха 206 състезатели и премина в осем елиминационни кръга, 19-годишният узбек надделя след тайбрек над китаеца И Вей с 2,5:1,5 точки.

Двамата направиха две ремита в партиите по класически шахмат, както и в първата среща по ускорен шах. Във втората обаче китаецът бе притиснат много сериозно от времевата контрола и в крайна сметка допусна грешка, което доведе до победата на Синдаров. За нея той ще получи 120 000 щатски долара от наградния форнд от общо 2 милиона.

На трето място остана руснакът Андрей Есипенко, който победи в малкия финал друг узбек - Нодирбек Якуббоев, с 2:0 точки. Така Синдаров, Вей и Есипенко си осигуриха място в Турнира на претендентите, който ще се състои от 28 март до 16 април и ще излъчи съперника на индиеца Гукеш Домараджу в мача за световната титла.