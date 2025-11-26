БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

Узбек стана най-младият носител на Световна купа по шахмат

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
19-годишният състезател триумфира в Гоа, Индия.

Джавохир Синдаров
Снимка: БТА
Джавохир Синдаров стана най-младият носител на Световната купа по шахмат при мъжете.

Във финала на надпреварата в Гоа, Индия, в която участваха 206 състезатели и премина в осем елиминационни кръга, 19-годишният узбек надделя след тайбрек над китаеца И Вей с 2,5:1,5 точки.

Двамата направиха две ремита в партиите по класически шахмат, както и в първата среща по ускорен шах. Във втората обаче китаецът бе притиснат много сериозно от времевата контрола и в крайна сметка допусна грешка, което доведе до победата на Синдаров. За нея той ще получи 120 000 щатски долара от наградния форнд от общо 2 милиона.

На трето място остана руснакът Андрей Есипенко, който победи в малкия финал друг узбек - Нодирбек Якуббоев, с 2:0 точки. Така Синдаров, Вей и Есипенко си осигуриха място в Турнира на претендентите, който ще се състои от 28 март до 16 април и ще излъчи съперника на индиеца Гукеш Домараджу в мача за световната титла.

#Джавохир Синдаров #Световна купа по шахмат в Гоа

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
Дъжд и сняг в неделя
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери

Спортни новини 24.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 24.11.2025 г., 20:50 ч.
Цанко Цанков бе обявен за Спортист №1 на УНСС Цанко Цанков бе обявен за Спортист №1 на УНСС
Алберт Попов: Целта е да съм във върхова форма на Олимпийските игри Алберт Попов: Целта е да съм във върхова форма на Олимпийските игри
Цеко Минев: Резултатите от миналата година ни дават увереност Цеко Минев: Резултатите от миналата година ни дават увереност
В Олимпия се проведе репетиция за запалване на Олимпийския огън В Олимпия се проведе репетиция за запалване на Олимпийския огън
Спортни новини 25.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 25.11.2025 г., 12:25 ч.

Сарафов разпореди проверка на работата на прокуратурата в Плевен по делото за смъртта на Сияна
Сарафов разпореди проверка на работата на прокуратурата в Плевен по...
У нас
ЕП прие бюджета на ЕС за 2026 г. ЕП прие бюджета на ЕС за 2026 г.
По света
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
У нас
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие" Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Сигурност и правосъдие
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки
У нас
Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и...
У нас
Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра...
По света
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
У нас
