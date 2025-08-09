В пловдивското село Катуница държат парите под мишница – и се готвят за еврото

От важни ремонти имат нужда клонове на "Български пощи" в малки населени места, където през първите 6 месеца на 2026 година ще се извършва безплатно обмяната на левове във евро. Правителството отпусна близо 10 милиона лева за техническа подготовка, а договорите са доставка на машините вече са подписани.

МВР и "Български пощи" обявиха, че засилват мерките за сигурност, а в някои региони местната власт започна разяснителни срещи с хората за да ги предпази от измами. Как в пловдивското село Катуница се подготвят за финансовата трансформация и защо местния пощенски клон ще бъде важен, особено за пенсионерите…

Пощата в Катуница е сред най-оживените места в дните за изплащане на пенсиите. Докато някой получава парите си, много хора чакат и в двора, и на пейката пред входа, и в салона.

Цветелина Димитрова: "Малко ремонт е нужно, защото сега е топличко времето, но зимата е много трудно. Тука изчакваме. Поне да се огради, да са на сухо хората."

Над сградата е надвиснало и друго предизвикателство.

Красимир Юруков – кмет на село Катуница: "Има нужда от ремонт на покрива, пощенския клон плаща наем. Над сградата, която е пощата, над етажа, който е пощата има много скъпи съоръжения и аз се учудвам , защо толкова години, 14 вече, не полага усилия да направи частичен ремонт на покрива."

Пощата ще е единственото място в Катуница, където ще се обменят левове в евро. Още от сега от кметството на селото и община Садово се подготвят за това.

Красимир Юруков – кмет на село Катуница: "Ще има полицейско присъствие, ще има присъствие от кметството, не само за Катуница, а за цялата община. Ние с кмета на общината сме разговаряли и с колегите кметове, ще има ред и няма да допуснем злоупотреба, измама със възрастни хора."

Смяната на парите не притеснява жителите на Катуница. Готови са да реагират на всеки опит някой да ги подведе, така както им се налагало неведнъж да го правят при обаждания на ало-измамници.

Атанаска Георгиева: "Мамооо, строших си крака. Нека да си внимавала. - Би ли дала пари на човек, който ще ти предложи оферта отвън на улицата? - Не. Парите ги стискам ей така под мишницата и заминавам, някой ако се опита, няма да стане. Ще яде чехлата…"

В Катуница няма нито една успешна телефонна измама. Но през зимата на 2022-ра имаше въоръжен обир, именно в пощата. Извършителят обаче беше разкрит за часове.

Цветелина Димитрова: "Не беше лошо момче, но може би под влиянието на някакви неща, го направи това нещо."

Откраднатите пари – малко над 3000 лева, предназначени за изплащане на пенсиите, бяха върнати обратно.

Красимир Юруков – кмет на село Катуница: "Не бяха пипнати, и както каза един ваш колега "Много е притеснително да те преследва ловна дружинка". Много е притеснително."

За да остане на нула статистиката с измамите и кражбите и при въвеждането на еврото, кметът организира среща с хората от селото. Притесняват ги и разкритите фалшиви евробанкноти в София.

Красимир Юруков – кмет на село Катуница: "Няма да допуснем да се стигне до измама. Така наречените чейнджчаджии, мисля че гледахте по БНТ репортажа и по другите телевизии, тука няма да допуснем. Искам да бъдете спокойни. Ще се справим, ще се справим…"

По предварителни прогнози между 200 и 300 жители на Катуница ще обменят в пощата т.нар. "пари за черни дни" – спестени между 1000 и 5000 лева. И ако има опит за измама са готови сами да разобличат.

Славка Вълканова: "Чужд човек ще бъде разпознат веднага."

БНТ: Може ли някой да ви излъже?

Дамянка Добрева: "Не, няма как да стане. Имам един млад човек до мен, в девети клас , само при едно нещо смущение и веднага телефона."

Възрастните хора разчитат на семейството и социалните си контакти за всичко свързано с еврото, но за двама жители със специални селото ще се погрижи лично.

Красимир Юруков – кмет на село Катуница: "Това са хора, които имат заболявания. Аз съм взел решение за себе си – ще ги придружа до пощенския клон , ще присъствам на обмяната и това, което трябва да го направя ще го направя."

В Катуница вярват, че преминаването към европейските пари няма да ги уплаши.