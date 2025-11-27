Външният министър проведе среща с посланиците на държавите-членки на ЕС в София

Министърът на външните работи Георг Георгиев проведе среща с посланиците на държавите–членки на Европейския съюз, акредитирани в България. Срещата се състоя се в посолството на Кралство Дания в София и е организирана в рамките на текущото датско председателство на Съвета на ЕС.



В центъра на разговора бяха подкрепата за Украйна, политиката на разширяване на ЕС и сигурността в Черноморския регион.

„България приветства продължаващите усилия на Съединените щати и президента Тръмп за постигане на справедлив и траен мир в Украйна. Представеният от САЩ план предостави солидна основа за по-нататъшна работа към устойчиво разрешаване на конфликта“, отбеляза министърът.

Той подчерта, че единството на ЕС е от първостепенно значение, тъй като бъдещо мирно споразумение би имало пряко отражение както върху България и Европейския съюз, така и върху сигурността на целия континент.



Министър Георгиев каза, че политиката на разширяване на ЕС остава сред водещите приоритети на България. Той поздрави Черна гора, Албания, Украйна и Молдова за постигнатия напредък и последователните усилия в областта на реформите, като подчерта необходимостта всички страни–кандидатки да изпълняват поетите ангажименти към ЕС.

„Принципът на оценка според собствените заслуги остава основополагащ за напредъка в процеса на присъединяване“, заяви външният министър.

В тази връзка министър Георгиев подчерта значението от запазване на единодушието при вземане на решения в областта на Общата външна политика и политика за сигурност, както и в политиката на разширяване.

„Единството в ЕС днес е по-необходимо от всякога“, посочи той.

Министър Георгиев открои и стратегическото значение на Черноморския регион за сигурността на ЕС и Европа. Той подчерта, че стабилната и предвидима среда в Черно море подобрява устойчивостта и свързаността на региона със Западните Балкани, Южния Кавказ и Централна Азия.

„Съществена стъпка в тази насока е приемането на стратегическия подход на ЕС към Черно море, иницииран от България и Румъния и подкрепен от широк кръг държави–членки“, отбеляза министърът.

Той допълни, че България работи активно за реализиране на конкретни проекти в сферите на сигурността, свързаността и устойчивостта в Черноморския регион.



В рамките на дискусията бяха обменени мнения и по други важни международни и регионални въпроси, включително ситуацията в Близкия изток, както и подхода на ЕС към Китай.



