Васил Петров: Най-голямата грешка ще бъде, ако футболистите се обезкуражат

Старши треньорът на Спартак Варна Васил Петров не скри разочарованието си след тежката загуба с 1:6 от ЦСКА 1948 в среща от 14-ия кръг на efbet Лига. Наставникът на „соколите“ беше категоричен, че подобно представяне е недопустимо за клуб с историята и традициите на варненци.

Въпреки че Спартак поведе в резултата, тимът допусна бърз обрат, а след почивката защитата на гостите се пропука още четири пъти. Според Петров основните причини за разгрома са индивидуалните грешки и липсата на реакция в трудните моменти.

"Елементарни голове. Първото попадение е безотговорно поведение на защитниците, никой не реагира. Можеш да се пресегнеш, да направиш шпагат или да блокираш. Вторият гол е нелеп, дузпата няма да я коментирам - детинска грешка. След това няма какво да коментирам“, заяви специалистът.

Петров призна, че е разочарован най-вече от начина, по който футболистите му са спрели да се борят след третото попадение на домакините.

"Срам ме е да си тръгваме с такъв резултат. Това не отговаря на емблемата на Спартак. Не мога да не критикувам играчите в този момент, въпреки че съм им казал, че съм зад тях. Каквото и да се случва, не трябва да спираш до последно, дори при 1:3. Един гол връща интригата в мача, но ние буквално спряхме“, подчерта наставникът.

В същото време той отдаде заслуженото на ЦСКА 1948, като призна, че съперникът разполага със сериозен потенциал.

"Не омаловажавам интензитета и класата на съперника. Имат добри и скъпи футболисти“, допълни Петров.

Треньорът на варненци призова своите играчи да не позволяват тежкото поражение да повлияе на увереността им и да насочат вниманието си към следващото предизвикателство.

"Ако се обезкуражат, ще е най-голямата грешка. Всеки мач е различен сам по себе си. Днешният трябва да се забрави и да се гледа към следващия двубой. Най-хубавото във футбола е, че има следващ мач. Трябва да се реваншират пред себе си, пред феновете, пред всички“, заяви той.

Петров призна, че предстои сериозна работа за подобряване на представянето в дефанзивен план, като изрази надежда за положителна реакция пред собствена публика.