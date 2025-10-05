Великобритания триумфира в Купата на нациите по прескачане на препятствия в Барселона

Финалът на Купата на нациите по конен спорт в Барселона предложи много емоции от най-високо ниво.

Великобритания и Ирландия записаха равен брой наказателни точки в основното състезание от два манша и шампионът в най-престижното състезание по прескачане на препятствия трябваше да бъде излъчен след бараж.

Британците триумфираха благодарение на бързата и безпогрешна езда на Скот Браш с Хелоу Джеферсън. Браш извоюва успеха, след като записа по-добро време - 38,19 секунди.

Великобритания в състав Бен Майер, Хари Чарлз и Доналд Уитакър допусна общо 16 наказателни точки в двата манша. Толкова регистрираха и ирландците.

Били Туоми с Джак ван де Калевалей извоюва среброто за Ирландия с чиста езда, спирайки хронометъра на 38,42 секунди в дуела със Скот Браш.

Германия взе бронза с опитния си състав - Рихард Фогел, Маркус Енинг, олимпийският шампион Кристиан Кукук и Софи Хинерс. Те записаха общо 21 наказателни точки в двата манша и осигуриха на Германия третото място, потвърждавайки за пореден път мястото си сред световния елит в спорта.

Белгия остана четвърта. В Топ 5 място намери и тимът на САЩ.