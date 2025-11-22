Венислав Антов отново е MVP, Туркоа излезе на върха в първенството на Франция

Венислав Антов и неговият Туркоа постигнаха четвърти пореден и общо шести успех от началото на сезона във Франция. Възпитаниците на Дориан Ружейрон надиграха Аячо с 3:0 (25:19, 25:21, 25:18) гейма в мач от седми кръг на Marmara Spike Ligue.

Националът беше избран за Най-полезен играч, след като завърши срещата като най-резултатен с 18 точки. Ян Мартинес Франки и Симон Рьориг добавиха по 10 пункта. За гостуващия състав Дарил Бултор и Лукаш Араужо се отчетоха с по 9 точки.

По този начин Туркоа грабна лидерската позиция, макар и временно, със 17 точки след шестата си победа в седем мача.

В следващия осми кръг Антов и компания гостуват на последния в подреждането Шомон. Срещата е на 29 ноември, събота от 20:00 часа.