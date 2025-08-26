Венсан Компани: По отношение на качеството сме най-добрият отбор в Германия

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани заяви, че отборът му е жаден за спечелването Купата на Германия на фона на трудните кампании в състезанието през последните години.

"Това не е някаква игра. Гладът е по-голям, тъй като времето от последния ни триумф сега е още по-дълго. Утре предстои първият ни финал, това е най-важното нещо", заяви Компани на пресконференцията преди мача с Веен Висбаден в първия кръг от турнира в сряда.

Последният трофей за клуба от надпреварата беше спечелен през 2020 година, докато през последните пет сезона тимът бе елиминиран три пъти във втория кръг. В два случая Байерн беше победен от състави от по-ниските дивизии.

"Знаем, че сме най-добрият отбор в Германия по отношение на качеството. Това обаче не е достатъчно. В турнира за Купата искаме успеха повече от останалите. Мотивацията винаги трябва да е налице, дори срещу отбори от по-ниските дивизии - само тогава можеш да избегнеш грешки", коментира белгиецът.

Старши треньорът на Байерн не планира да дава почивка на футболистите си и единствено под съмнение преди мача е полузащитникът Леон Горецка, който изкълчи глезена си при победата с 6:0 срещу РБ Лайпциг в първия мач от Бундеслигата в петък.

"Ако Горецка се появи за последната тренировка днес, вероятно ще има участие. Всички, които са били на разположение в последните дни, все още са на разположение", каза наставникът.

Първият кръг от турнира за Купата на Германия се проведе от 15 до 18 август, но мачовете на Щутгарт и Байерн бяха отложени заради Суперкупата, спечелена от баварците.