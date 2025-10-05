Виктория Жосан: Изглеждахме като истински отбор

Много съм доволна от отбора и резултата. Това каза треньорката на женския хандбален отбор на Бяла Виктория Жосан, след като тимът й надделя над гостуващия ЖРД Лития (Словения) с 39:27 (17:10), с което постигна историческа първа победа в Европейските клубни турнири и се класира за третия кръг на надпреварата за Купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) при жените.

По думите й резултатът е много приятен. "Искахме да спечелим с голяма разлика и го постигнахме. Отборът може всичко. Бяхме в Словения, взехме си поуките от грешките, които допуснахме там, и резултатът е на таблото.

"Много съм доволна от момичетата. Днес изглеждахме истински отбор, който показа играта, която трябва да виждаме постоянно", каза Жосан.

Тя коментира с усмивка, че се надява следващият съперник на Бяла в евротурнира да е по-слаб.

"Ще играем с всеки отбор, ще се борим. Искаме да представим България и нашия клуб възможно най-добре. Днес спечелихме със защита и с бързи контраатаки", каза още Виктория Жосан.