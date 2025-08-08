БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Висшата лига премахва практиката с капитанските ленти в цветовете на дъгата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Причина за това е изтичането на десетгодишното партньорство между Висшата лига и движението "Стоунуол".

Висшата лига премахва практиката с капитанските ленти в цветовете на дъгата
Слушай новината

Във Висшата лига премахват практиката капитаните на отборите да носят лентите с цветове на дъгата през новия сезон. Това съобщава агенция ПА. Причина за това е изтичането на десетгодишното партньорство между Висшата лига и движението "Стоунуол".

Приключването на партньорството обаче не означава, че английското първенство ще оттегли подкрепата си към LGBTQ+ общността. Вместо това Висшата лига развива своя собствена програма, която не включва оцветяването на капитански ленти в цветовете на дъгата.

Кампанията на "Стоунуол" и Висшата лига бе игнорирана често от капитани на различни отбори. Марк Гехи от Кристъл Палас излезе с религиозен надпис върху дъгата, което доведе до предупреждение за защитника от ФА. То обаче не бе последвано от наказание, когато той носи сходна лента в следващия мач. Висшата лига дори не отчете това, че капитанът на Ипсуич Сам Морси носи стандартна лента в двата мача, в които трябваше да излезе с такава с цветовете на дъгата.

Агенция ПА разкри, че капитаните на клубовете от Висшата лига са постигнали съгласие да продължат практиката с полагане на коляно преди два мача, посветени на кампанията "Без място за расизъм". Това ще се случва през октомври.

Противоположно е настроението в женския футбол, където ще спрат полагането на коляно. Националките на Англия обявиха по време на европейското първенство, че го правят, защото е нужно много повече от това за спиране на расизма. Те посочиха за пример инцидент с Джес Картър по време на турнира.

#Висша лига 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения в няколко общини
1
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения...
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърна в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здраве
4
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по...
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
5
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина
6
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
3
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Европейски футбол

Български талант продължава в Удинезе
Български талант продължава в Удинезе
Футболист на Сабах: Нищо не е загубено Футболист на Сабах: Нищо не е загубено
Чете се за: 01:20 мин.
Алехандро Гарначо се разбра с Челси Алехандро Гарначо се разбра с Челси
Чете се за: 00:42 мин.
Ще има ли спирка за Рексъм Ще има ли спирка за Рексъм
Чете се за: 07:20 мин.
Тежка загуба за Иван Дюлгеров и Шериф Тежка загуба за Иван Дюлгеров и Шериф
Чете се за: 00:42 мин.
Даниел Боримиров: Искаме да виждаме все по-силен Левски Даниел Боримиров: Искаме да виждаме все по-силен Левски
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата страна
Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
7 големи гари в страната вече имат безплатен интернет 7 големи гари в страната вече имат безплатен интернет
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
Чете се за: 02:55 мин.
Регионални
"Златните паспорти“ изпратиха на съд бивш шеф на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Рецидивист обра каравани на къмпинг “Градина”
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Две деца и жена са в болница след тежка катастрофа на АМ...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нестандартен подход: Кози срещу пожарите
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ