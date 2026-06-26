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Владимир Кличко идва в България по покана на Красимир Инински

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Спорт
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Украинецът ще пристигне в страната идната седмица.

владимир кличко сензационно завръщане бокса
Снимка: БГНЕС

В България ще пристигне една от емблемите на боксовото семейство в световен мащаб – Владимир Кличко, съобщиха от Българската федерация по бокс (БФБ).

Легендата е глобален посланик на бокса, промотирайки спорта в целия свят. Той е олимпийски шампион от Атланта 1996, а като професионалист постига 64 победи в 69 мача в тежка категория. Бивш двукратен световен шампион, като държи поясите на IBF, WBA, WBO и IBO в продължение на рекордните 4382 дни. В този период той побеждава 23-има съперници, което е ненадминато постижение в тежка категория. Член на Международната зала на славата на бокса.

Кличко пристига по покана на президента на БФБ Красимир Инински следващата седмица. Той ще бъде гост на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов в понеделник, когато ще посети и боксовата зала на "Герена", където е започнал своя боксов път г-н Инински. Във вторник предстои визита на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Заедно с Кличко ще бъде и мениджърът Александър Красюк, който има основна заслуга за изкачването на олимпийския и световен връх на настоящия шампион в тежка категория Олександър Усик. Официален гост ще бъде и генералният секретар на European boxing г-н Мартин Волке.

Основна тема на разговорите ще бъдат предстоящото домакинство на София на европейското първенство по бокс за мъже и жени, което ще се проведе от 15 до 26 септември в „Асикс Арена“.

#Красимир Инински #Владимир Кличко

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