Водолази чистят морето край Созопол

Преди началото на активния летен сезон по Южното Черноморие десетки водолази се включиха в традиционната акция по почистване на морското дъно в Созопол. Инициативата се провежда за девета поредна година и има за цел да направи крайбрежните води по-чисти и безопасни както за туристите, така и за морските обитатели.

Доброволците се гмурнаха в района на пристанището, откъдето извадиха различни отпадъци, попаднали на дъното. В акцията участие взе и областният управител на Бургас Добромир Гюлев, който също е запален водолаз. Той се включи редом с останалите доброволци в почистването на морското дъно и подкрепи каузата за опазване на Черно море чисто преди старта на летния туристически сезон.