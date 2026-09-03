Якол Омрзел триумфира в планинския етап на Вуелтата, Енрик Мас увеличи аванса си

Якол Омрзел спечели 12-ия етап от Обиколката на Испания, докато Енрик Мас направи важна крачка в битката за крайния успех. Испанецът предприе късна атака по тежкото финално изкачване и увеличи преднината си пред основните си конкуренти в генералното класиране.

Планинският етап с дължина 166 километра между Вероа и Калар Алто завърши с успех на Омрзел. Словенският състезател на Bahrain Victorious пресече финалната линия с време 4:29:53 часа.

Омрзел направи решителния си ход по финалното изкачване и постепенно натрупа солиден аванс. Той завърши с 1:56 минути пред Урко Бераде, който донесе второто място на домакините. Колумбиецът Сантяго Буитраго допълни челната тройка.

Голямата битка зад победителя беше между претендентите за червената фланелка. При оставащи около 13 километра Мас предприе мощна атака и се откъсна от групата, в която се намираха Примож Роглич и Феликс Гал.

Двамата основни преследвачи на испанеца в генералното класиране не успяха да отговорят на ускорението. Мас продължи сам по изкачването и успя да натрупа допълнителна преднина, превръщайки деня в сериозен успех за амбициите си за крайна победа.

След 12-ия етап Енрик Мас остава начело в генералното класиране с общо време 40:31:51 часа. Примож Роглич е втори на 1:45 минути, докато австриецът Феликс Гал заема третата позиция с пасив от 2:06 минути.

Така, макар Омрзел да заслужи победата в един от тежките планински етапи на Вуелтата, Мас се оказа големият печеливш в битката за генералното класиране.