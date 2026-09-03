БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От днес започва изплащането на пенсиите за септември
Чете се за: 01:12 мин.
Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати,...
Чете се за: 11:00 мин.
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Якол Омрзел триумфира в планинския етап на Вуелтата, Енрик Мас увеличи аванса си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Словенецът спечели 12-ия етап с близо две минути преднина, а лидерът в генералното класиране атакува в заключителните километри и се откъсна от Примож Роглич и Феликс Гал

Якол Омрзел триумфира в планинския етап на Вуелтата, Енрик Мас увеличи аванса си
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Якол Омрзел спечели 12-ия етап от Обиколката на Испания, докато Енрик Мас направи важна крачка в битката за крайния успех. Испанецът предприе късна атака по тежкото финално изкачване и увеличи преднината си пред основните си конкуренти в генералното класиране.

Планинският етап с дължина 166 километра между Вероа и Калар Алто завърши с успех на Омрзел. Словенският състезател на Bahrain Victorious пресече финалната линия с време 4:29:53 часа.

Омрзел направи решителния си ход по финалното изкачване и постепенно натрупа солиден аванс. Той завърши с 1:56 минути пред Урко Бераде, който донесе второто място на домакините. Колумбиецът Сантяго Буитраго допълни челната тройка.

Голямата битка зад победителя беше между претендентите за червената фланелка. При оставащи около 13 километра Мас предприе мощна атака и се откъсна от групата, в която се намираха Примож Роглич и Феликс Гал.

Двамата основни преследвачи на испанеца в генералното класиране не успяха да отговорят на ускорението. Мас продължи сам по изкачването и успя да натрупа допълнителна преднина, превръщайки деня в сериозен успех за амбициите си за крайна победа.

След 12-ия етап Енрик Мас остава начело в генералното класиране с общо време 40:31:51 часа. Примож Роглич е втори на 1:45 минути, докато австриецът Феликс Гал заема третата позиция с пасив от 2:06 минути.

Така, макар Омрзел да заслужи победата в един от тежките планински етапи на Вуелтата, Мас се оказа големият печеливш в битката за генералното класиране.

#Якол Омрзел #Енрик Мас #Колоездачна обиколка на Испания 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния си полет
2
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния...
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
3
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
4
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
5
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
Не са открити данни за нарушения по случая с кучето Нептун, заявиха от Гражданската въздухоплавателна администрация
6
Не са открити данни за нарушения по случая с кучето Нептун, заявиха...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
4
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: Още

Калояна Налбантова приключи силното си представяне в Шънчжън на четвъртфиналите
Калояна Налбантова приключи силното си представяне в Шънчжън на четвъртфиналите
Спортни новини 04.09.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 04.09.2026 г., 09:10 ч.
Гледайте световното първенство по преодоляване на препятствия пряко по БНТ 3 Гледайте световното първенство по преодоляване на препятствия пряко по БНТ 3
Чете се за: 00:25 мин.
Енчо Керязов: Контролът на спортните бази е върнат Енчо Керязов: Контролът на спортните бази е върнат
Чете се за: 01:30 мин.
Спортни новини 03.09.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 03.09.2026 г., 20:50 ч.
България с три победи при историческия си дебют на Световната купа по пикълбол България с три победи при историческия си дебют на Световната купа по пикълбол
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие
Премиерът Радев: България подкрепя Германия във връзка с...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Спор в парламента: Опозицията критикува кабинета за службите, дефицита и позицията към Русия Спор в парламента: Опозицията критикува кабинета за службите, дефицита и позицията към Русия
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
От днес започва изплащането на пенсиите за септември От днес започва изплащането на пенсиите за септември
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристигна в България
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Близо 80% от децата са активни онлайн преди да навършат 10 години
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Лидерът на опозиционната руска „Яблоко“ Николай...
Чете се за: 07:55 мин.
По света
Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати, но на...
Чете се за: 11:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ