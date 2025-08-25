Ясна е програмата на баскетболните национали на колички за европейското в Самоков

Шампионатът в Дивизия C ще състои от 4 до 13 септември.
Стана ясна програмата на българския национален отбор за мъже на колички за европейското първенство в Самоков, Дивизия C. Срещите от турнира ще се играят в “Арена СамЕлион” от 4 до 13 септември.
Българите са в група А, като там са още съставите на Сърбия, Унгария, Дания и Чехия. Груповата фаза ще започне на 7 и ще приключи на 10 септември. Елиминациите са планирани за 11-ти, а големият финал ще бъде изигран ден по-късно.
Програмата на българския тим в груповата фаза:
7 септември:
България - Сърбия - 19.00 часа
8 септември:
Чехия - България - 11.15 часа
9 септември:
България - Унгария - 18.00 часа
10 септември:
Дания - България - 11.15 часа