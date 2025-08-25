БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

Ясна е програмата на баскетболните национали на колички за европейското в Самоков

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Шампионатът в Дивизия C ще състои от 4 до 13 септември.

Ясна е програмата на баскетболните национали на колички за европейското в Самоков
Снимка: БФБ
Стана ясна програмата на българския национален отбор за мъже на колички за европейското първенство в Самоков, Дивизия C. Срещите от турнира ще се играят в “Арена СамЕлион” от 4 до 13 септември.

Българите са в група А, като там са още съставите на Сърбия, Унгария, Дания и Чехия. Груповата фаза ще започне на 7 и ще приключи на 10 септември. Елиминациите са планирани за 11-ти, а големият финал ще бъде изигран ден по-късно.

Програмата на българския тим в груповата фаза:

7 септември:

България - Сърбия - 19.00 часа

8 септември:

Чехия - България - 11.15 часа

9 септември:

България - Унгария - 18.00 часа

10 септември:

Дания - България - 11.15 часа

