Ясна е програмата на баскетболните национали на колички за европейското в Самоков

Стана ясна програмата на българския национален отбор за мъже на колички за европейското първенство в Самоков, Дивизия C. Срещите от турнира ще се играят в “Арена СамЕлион” от 4 до 13 септември.

Българите са в група А, като там са още съставите на Сърбия, Унгария, Дания и Чехия. Груповата фаза ще започне на 7 и ще приключи на 10 септември. Елиминациите са планирани за 11-ти, а големият финал ще бъде изигран ден по-късно.

Програмата на българския тим в груповата фаза:

7 септември:

България - Сърбия - 19.00 часа

8 септември:

Чехия - България - 11.15 часа

9 септември:

България - Унгария - 18.00 часа

10 септември:

Дания - България - 11.15 часа