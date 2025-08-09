Юношенски национал продължава кариерата си в Италия

Юношеският национал на България по футбол Боян Рангелов ще продължи кариерата си в италианския отбор Соренто, който се състезава в Серия С – южната група, обявиха от клуба на страницата си в социалната мрежа Х.

Рангелов пристига със свободен трансфер от ЦСКА 1948, с който се раздели през лятото. 18-годишният полузащитник стана един от 30-те играчи от втория и третия тим на клуба, останали без отбори след закриването и на двете формации.

Момчето, което играе като полузащитник, има 6 мача във Втора лига, а през останалото време е ритало за третия състав на ЦСКА 1948 в Югозападната Трета лига. В националните отбори на България има едва един мач – при 16-годишните.

От Соренто не обявиха повече детайли, както и за какъв срок е договорът на Рангелов.

Иначе отборът, намиращ се в южната част на Италия, завърши през миналата година на 14-о място в своята група на Серия С с 35 точки, с 4 над Фоджа, който игра плейофи за оцеляването си.