Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Закъсали коли по пътя към Пампорово заради обилен снеговалеж

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА/Архив
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
закъсали коли пътя пампорово заради обилен снеговалеж
Снимка: БТА/Архив
Множество автомобили са закъсали по пътя към курорта Пампорово, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Три екипа на полицията са на място. В района на курорта вали обилен сняг.

Осем са закъсалите автомобили в района на почивна станция „Мирчо войвода“. Проблеми с трафика има и до разклона за хотел „Финландия“.

В последните минути е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала поради снеговалеж и снегопочистване, съобщи Андриян Петров – заместник-областен управител.

