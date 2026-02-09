Закъсали коли по пътя към Пампорово заради обилен снеговалеж

Множество автомобили са закъсали по пътя към курорта Пампорово, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Три екипа на полицията са на място. В района на курорта вали обилен сняг.

Осем са закъсалите автомобили в района на почивна станция „Мирчо войвода“. Проблеми с трафика има и до разклона за хотел „Финландия“.

В последните минути е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала поради снеговалеж и снегопочистване, съобщи Андриян Петров – заместник-областен управител.