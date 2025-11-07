БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жулия Симон остава извън "Белия керван" за един месец

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Освен това многократната световна шампионка трябва да плати глоба от 15 000 евро.

жулия симон фабиен клод спечелиха втора поредна световното отборно предизвикателство биатлон гелзенкирхен
Снимка: БТА
Слушай новината

Дисциплинарната комисия на Френската федерация по ски (FFS) отстрани многократната световна шампионка по биатлон и олимпийска медалистка Жулия Симон от Франция от тренировки и състезания за един месец, обявиха от централата.

Освен това тя трябва да плати глоба от 15 000 евро. Наказанието ѝ влиза в сила от днес.

През юли 2023 година радиостанция RMC Sport съобщи, че Симон е заподозряна в използване на банкови карти, които не са нейна собственост, за извършване на онлайн покупки. Инцидентът е станал през лятото на 2022 г. на състезание в Норвегия.

Срещу Симон са подадени две жалби, едната от които от нейната съотборничка, олимпийската шампионка от 2022 г. Жюстин Бреза-Буше. Втората жалба е от анонимен служител на френския национален отбор. От картите са източени повече от 1000 евро.

През октомври 2023 година биатлонистката беше задържана, за да свидетелства по дело, свързано с измама, кражба и злоупотреба. По-късно тя е освободена след разпит.

29-годишната Симон има в кариерата си десет златни медала от световни първенства. Тя е спечелила и сребро в смесената щафета на Олимпийските игри в Пекин 2022 и е носителка на Световната купа за сезон 2022/2023.

#Жулия Симон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
1
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
2
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
4
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
6
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Други спортове

Мариян Димитров се оттегля от бойното самбо
Мариян Димитров се оттегля от бойното самбо
Колапинто ще кара за Алпин и през 2026 г. Колапинто ще кара за Алпин и през 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Илиян Стойнов потегли успешно на турнир по бадминтон в Норвегия Илиян Стойнов потегли успешно на турнир по бадминтон в Норвегия
Чете се за: 00:42 мин.
Лиа Любенова в Топ 3 след кратката програма при девойките на "Денкова-Стависки къп" Лиа Любенова в Топ 3 след кратката програма при девойките на "Денкова-Стависки къп"
Чете се за: 01:20 мин.
Силвия Митева тренира световна шампионка за девойки Силвия Митева тренира световна шампионка за девойки
Чете се за: 02:35 мин.
България ще домакинства на Балканското първенство по карате България ще домакинства на Балканското първенство по карате
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

НС прие извънредните правомощия за бъдещия особен управител в "Лукойл"
НС прие извънредните правомощия за бъдещия особен управител в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО) Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Общество
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение "Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Сексуални стимуланти, парфюми и текстил задържаха митничари в автобуси
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Честит празник! 66 години БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ