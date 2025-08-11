БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Зинга Фирмино: Предпочитах да остана четвърти, не съм доволен от представянето ми

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иво Бързаков
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Бронзовият медалист от еврошампионата по лека атлетика за юноши до 20 години няма търпение за състезанията от новия сезон, на които да покаже на какво е способен.

зинга фирмино донесе първата титла българия балканиадата лека атлетика юноши зала
Снимка: startphoto.bg
Зинга Барбоза Фирмино разкри, че е разочарован от представянето си на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Тампере, Финландия, въпреки че спечели бронзов медал.

Той завърши четвърти в тройния скок, на 4 сантиметра от бронза, но след дисквалификация на втория за употреба на забранен модел шпайкове беше класиран трети.

"Не съм доволен, не мога да излъжа. Предпочитах да остана на четвърто място, отколкото да съм трети с дисквалификация. Следват много състезания, на които ще се представя възможно най-добре. Имах проблеми с разбега и не успях да ги оправя до края. Отивах за титлата или поне лично постижение. Не се получи така, но ще се подобри. Смесени са чувствата ми. Разстроих се след последния опит, защото знаех какво мога - да взема титлата, ако си бях уцелил скока", сподели Фирмино.  

Бронзовият медалист си постави за цел от догодина да скача по над 16 метра.

"Това беше краят на сезона за мен. Сега предстои лека почивка, след което зимата ще се състезавам. Направихме равносметка с треньора ми. Скокът беше добре, но самото пристъпване преди дъската беше леко разкрачено и това ми попречи да събера скорост за скока. Не съм изненадан от съперниците ми, знаех какво им е нивото. Поздравявам ги за състезанието, не съм бил шокиран от резултатите. Задължително догодина трябва да скачам над 16 метра, това беше целта и за тази година. Фрустриран съм от самия скок, но не мога да върна времето назад. Много съм мотивиран и още не са ми минали емоциите от състезанието. Продължавам си подготовката в България до края на следващия сезон. Нямам прогнози за по-напред", продължи Фирмино.  

Националът се надява на сезон без контузии, в който да осъществи пълноценна подготовка.

"Следващата година ни очаква световно първенство в Орегон. Може би това пак ще е главната цел, но най-много си пожелавам да скачам над 16 метра редовно и без контузии. Този сезон беше доста труден за мен и имах доста контузии. Не успях да се реализирам в моята подготовка", каза Фирмино.

Обрат: Бронзов медал за Зинга Барбоса Фирмино
Обрат: Бронзов медал за Зинга Барбоса Фирмино
Организаторите дисквалифицираха французина Еманюел Идина.
Чете се за: 00:47 мин.
#Зинга Барбоса Фирмино

