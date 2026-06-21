Злато за Роселин Бачевски на Европейската купа в Чехия

Роселин Бачевски ликува със златен медал от Европейската златна купа в Чехия. Националът ни в категория до 90 килограма се поздрави с категорична победа на финалите на международния турнир „Усти над Лабем“. Той се наложи с 4:1 съдийски гласа над представителя на Индия Капил Похария. Младият ни талант изигра много силен мач, в който пласира хубави комбинации по пътя към победата.

Със сребърно отличие се поздрави Ергюнал Себахтин. В категория до 50 килограма капитанът на националния ни отбор отстъпи на финала на представителя на Филипините Джей Барикуато с 0:5 гласа.

Така България приключи много успешно участието си в Европейската златна купа в Чехия. Националите ни завършиха в Топ 10 на турнира. Те заеха шесто място с общо 4 медала. С бронзови отличия се окичиха Сами Халил (75 кг) и Семион Болдирев (85 кг).