Звезда в биатлона ще се яви в съда за измами с банкови карти

Делото срещу френската биатлонистка Жулия Симон за измами с банкова карта ще се проведе на 24 октомври, съобщава "Le Dauphine Libere".

Прокуратурата в Албервил е потвърдила, че 28-годишната спортистка е обвинена в кражба и измама, извършени във Франция и Норвегия. Трима души са посочени като жертви по делото, включително съотборничката ѝ Жюстин Бреза-Буше, която е завела дело срещу Симон през 2023 година, твърдейки, че тя е използвала нейната кредитна карта, за да направи покупки на стойност между 1000 и 2000 евро по време на фестивал за ролкови ски през 2022-а в Норвегия. Друга жалба е подадена от член на френския национален отбор.

Разследващите са успели да идентифицират IP адреси и да определят устройството, от което са направени подозрителните поръчки. Симон твърди, че е невинна.

Френската биатлонистка Жулия Симон е сребърна медалистка от Олимпийските игри в Пекин 2022 със смесената щафета, 10-кратна световна шампионка и носителка на Световната купа.