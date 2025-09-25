13-то място за Деян Михайлов на турнира Гран При в Баку за юноши

Българинът Деян Михайлов заема временното 13-о място при юношите след кратката програма на турнира от сериите Гран При по фигурно пързаляне в Баку (Азербайджан).

Той събра 53.00 точки за изпълнението си, от които 26.93 за технически елементи, 27.07 за компоненти на програмата и 1.00 наказание.

Лидер засега е световният вицешампион Минкю Сео от Република Корея с 82.67 точки.

Лиа Любенова се нареди 23-а от 35 девойки в кратката програма на същата надпревара. Българката е с 41.33 точки (19.93 за технически елементи и 21.40 за компоненти на програмата). Тя излезе на леда много концентрирана и изпълни почти всеки елемент от програмата си.

Начело е представителката на Израел София Шифрин с 61.57 точки.