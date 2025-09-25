БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

13-то място за Деян Михайлов на турнира Гран При в Баку за юноши

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Българският фигурист събра 53.00 точки за изпълнението си след кратката програма.

13-то място за Деян Михайлов на турнира Гран При в Баку за юноши
Снимка: Facebook.com/FigureSkatingSofia
Слушай новината

Българинът Деян Михайлов заема временното 13-о място при юношите след кратката програма на турнира от сериите Гран При по фигурно пързаляне в Баку (Азербайджан).

Той събра 53.00 точки за изпълнението си, от които 26.93 за технически елементи, 27.07 за компоненти на програмата и 1.00 наказание.

Лидер засега е световният вицешампион Минкю Сео от Република Корея с 82.67 точки.

Лиа Любенова се нареди 23-а от 35 девойки в кратката програма на същата надпревара. Българката е с 41.33 точки (19.93 за технически елементи и 21.40 за компоненти на програмата). Тя излезе на леда много концентрирана и изпълни почти всеки елемент от програмата си.

Начело е представителката на Израел София Шифрин с 61.57 точки.

#Деян Михайлов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
4
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
5
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
6
3-годишно дете избяга от детска градина в София

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Зимни

Отложиха въпроса за допускането на руските спортисти на Олимпийските игри в Милано и Кортина
Отложиха въпроса за допускането на руските спортисти на Олимпийските игри в Милано и Кортина
Звезда в биатлона ще се яви в съда за измами с банкови карти Звезда в биатлона ще се яви в съда за измами с банкови карти
Чете се за: 01:15 мин.
Ясни са съперничките на Фейгин в Милано/Кортина 2026 Ясни са съперничките на Фейгин в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 03:07 мин.
Австрийските състезатели по ски скокове се оттеглиха от участие на състезанието в Предацо Австрийските състезатели по ски скокове се оттеглиха от участие на състезанието в Предацо
Чете се за: 01:30 мин.
Официално: Руснаците ще се състезават под неутрален статут и в Милано/Кортина Официално: Руснаците ще се състезават под неутрален статут и в Милано/Кортина
Чете се за: 01:02 мин.
Ева Пинкелниг пропуска Зимните олимпийски игри догодина Ева Пинкелниг пропуска Зимните олимпийски игри догодина
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
По света
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ