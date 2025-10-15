16 българи ще играят на осминафиналите на турнир от ITF в Пазарджик

Седем българи се класираха за осминафиналите на единично при юношите на турнира за юноши и девойки от категория J30 на ITF в Пазарджик.

В рамките на две седмици ТК „Фаворит" ще бъде домакин на два поредни турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

За осминафиналите на сингъл при юношите се класираха Станислав Косев, Тоби Блъндън, Мартин Бонев, Пламен Колев, Любен Хубенов, Петър Иванчев, Борис Начев и Якоб Ясин.

Вчера за осминафиналите на единично при девойките се класираха девет българки: Андрея Глушкова, Александра Рангелова, Никол Нунева, Сирма Манчева, Кристина Кънева, Рая Маркова, Рая Стайкова, Мелани Стоичкова и Радина Средкова.

Юноши, 1/16-финали:

№1 Станислав Косев – Тоби Блъндън (Великобритания) 6:0, 6:1

№15 Мартин Бонев – Владимир Цонков 6:3, 6:2

№7 Пламен Колев – Борис Борисов 6:3, 6:0

№14 Любен Хубенов – Максим Харченко (Украйна) 7:6(3), 6:2

№8 Петър Иванчев – Горян Вукикьевич (Република Северна Македония) 6:2, 1:6, 6:1

№14 Борис Начев – Нептун Кандемир (Турция) 3:6, 7:6(2), 6:3

Якоб Ясин – №6 Юрий Столяров (Украйна) 6:4, 6:0

№12 Васил Русанов – Георги Красутин (Русия) 2:6, 6:4, 3:6

Кристиян Стефанов – №5 Николо Романо (Италия) 2:6, 4:6

Дамян Аврамовски – №9 Рареш Сарацин (Румъния) 2:6, 3:6

Емил Маринов – Родион Четвериков (Украйна) 0:6, 1:6