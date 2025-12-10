Ще се изисква ли петгодишна история в социалните мрежи за влизане в САЩ?

Туристи от десетки държави може да бъдат задължени да предоставят историята си в социалните мрежи за последните пет години като условие за влизане в Съединените щати, съгласно ново предложение, публикувано от американските власти.

Промяната ще засегне граждани на държави, които могат да посещават САЩ за период до 90 дни без виза, при условие че са попълнили формата за Електронна система за разрешение за пътуване. Документът с предложението е внесен от Службата за митнически и граничен контрол и Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Според анализатори новият план може да създаде пречки за потенциални посетители или да засегне техните дигитални права.

Очаква се САЩ да посрещнат голям брой чуждестранни туристи през следващата година, тъй като страната ще бъде домакин на Световното първенство по футбол за мъже заедно с Канада и Мексико