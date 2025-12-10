БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Протест в Триъгълника на властта
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Призиви "Оставка" и в други градове от страната (ОБЗОР)

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
призиви оставка градове страната обзор
ПЛОВДИВ

Протест тази вечер има и в Пловдив, началната точка е площад "Съединение".

Тук протестиращите започнаха да се събират доста по-рано. Да, шествията има и тази вечер, както на първи декември, но днес маршрутът на шествието ще е друг. След като премине демонстрацията тук на Площад съединение, протестиращите се очаква да се отправят към панаира през моста на река Марица. Тази промяна породи и някои спекулации ден-два преди протеста.

Според част от протестиращите, маршрутът им е променен нарочно и те не са получили разрешение да отидат до общината, където да поискат и оставката на кмета на града Костадин Димитров, който знаете е от ГЕРБ.

Според официалните организатори на протеста обаче, те са подали именно този маршрут до панаира по логистични причини.

А именно, че там има достатъчно място да се пренесе мащабното шествие, което се очаква и тази вечер.

Протестът в Пловдив днес е под мотото "Ела отново, Ела културно. Призивът е обединено и мирно да се покаже, че Пловдив се събуди. Време е да поискаме отговорност, почтеност и оставка, казват протестиращите.

Време е да застанем рамо до рамо всички, които не приемат управление, което взима решения зад гърба на хората, злоупотребява с парите на държавата и разделя обществото.

Вижте повече в прякото включване на Деница Торньова от Пловдив:

ВАРНА

Основните искания на недоволните във Варна са правителството на Росен Желязков да подаде оставка и да има предсрочни парламентарни избори. Също така протестиращите се обявиха и против бюджета на държавата за следващата година.

Събитието се организира от "Продължаваме промяната - Демократична България". За момента протестът преминава мирно, без провокации и без напрежение.

Има и засилено полицейско присъствие. От полицията във Варна също така казаха, че на протеста няма да бъдат допускани хора, които са с маски и не могат да бъдат разпознати.

Протестиращите стават все повече с всяка изминала минута.

Вижте каква е ситуацията и във Варна в прякото включване на Петър Дойкински:

БУРГАС

Хиляди протестират на пл. “Атанас Сиреков” пред сградата на Община Бургас и по протежението на централните улици “Александровска“ и “Богориди”.

Хората тук изразят несъгласието си не само с бюджета, но и със сегашното управление.

На предния протест имаше различни скандирания и беше поискана оставката на правителството. Тази вечер желанието на протестиращите е същото. Според тях правителство работи против интересите на българите.

Присъстват много млади хора и семейства с деца, а възгласите „оставка“ и „мафия“ звучат през цялото време.
Протестиращите издигат плакати: “Мафията вън!”, “Позор”, “Не искам да живея в такава държава”.

Очаква се протестиращите да се отправят на шествие.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова:

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

снимки: Мирела Дончева

СТАРА ЗАГОРА

снимки: Иван Янев

