Затвориха центъра на София заради очаквания протест - вижте къде

От Столичната община обявиха какви промени се налагат с организацията на движението заради очаквания протест тази вечер:
Днес, 10.12.2025 г., се забранява престоя и паркирането с изключение на автомобилите на СДВР без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
От 18.00 часа до приключване на протеста на 10.12.2025 г. по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:
Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата.