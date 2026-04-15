17-годишен загина при катастрофа на Подбалканския път София - Бургас

17-годишен младеж загина, след като лек автомобил се удари в крайпътно дърво на Подбалканския път, на изхода на карловското село Розино в посока Карлово.

Сигналът за автомобила, който е излязъл извън платното за движение и се е блъснал в мантинела и дърво, е подаден на тел. 112 около 18.30 ч. вчера. Пристигналият на място патрул на РУ - Карлово установил, че колата е управлявана от 18-годишен водач с двумесечен стаж зад волана.

Той и двама негови спътници на 17 и 15 години са били транспортирани в болница. Малко по-късно е съобщено за смъртта на 17-годишното момче.

Местопроизшествието е запазено и е извършен оглед. Алкохолната проба на шофьора е отрицателна, взета му е и кръв за химически анализ. Причините за възникване на произшествието се разследват в досъдебно производство.