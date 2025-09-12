БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
21-годишен катастрофира в стадо крави

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Инцидентът се е случил на пътя в района на Гурково

21-годишен катастрофира в стадо крави
Стадо крави излезе на пътя и предизвика катастрофа в района на Гурково.

Инцидентът се случи около 20.00 часа в четвъртък.

От полицията в Стара Загора уточняват, че лек автомобил, управляван от 21-годишен мъж, е блъснал крава на пътя, след като внезапно на пътното платно излязло стадо.

Колата се блъска едно от животните, излиза в дясно по посоката си на движението и се блъска в крайпътна канавка.

В автомобила са пътували 26-годишен мъж и 24-годишна жена. На жената е била оказана медицинска помощ на място и е била освободена.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

Образувано е досъдебно производство. Нанесени са материални щети.

