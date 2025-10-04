24-годишен мъж загина при катастрофа край село Миндя

24-годишен мъж загина в катастрофа във Великотърновско. Произшествието е станало снощи около 21:00 ч. на разклона за с. Миндя.

По първоначална информация лек автомобил, движещ се от Елена към Лясковец е излязъл извън пътя и се е ударил в дърво.

На място е загинал 24-годишният водач. Той е от село Драганово. Други двама пътници от колата са с леки наранявания и след преглед са освободени за домашно лечение. Взети са им кръвни проби за химичен анализ.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.