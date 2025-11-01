БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

24 състезатели ще представляват България на световното по скокове на батут

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Шампионатът ще се проведе в Памплона.

състезатели представляват българия световното скокове батут
Снимка: БТА
Слушай новината

24 състезатели ще представят България на Световното първенство по скокове на батут за всички възрасти, което ще се проведе в испанския град Памплона следващата седмица.

"При мъже и жени ще разчитаме само на по един състезател, тъй като останалите, които се включваха в Световните купи в тази възраст, имат право да се състезават в първата възрастова група преди мъже и жени. Заедно с националните треньори и ръководството решихме те да участват именно там. При мъже и жени родните представители ще бъдат Мариян Михалев и Христина Пенева. Във възрастта преди тази при момичетата ще се състезава Марияна Узунова, която от тази година стартира успешно в Световните купи при жените, а при момчетата ще разчитаме на Калоян Петров и Мартин Димитров", заяви генералният секретар на федерацията Мариела Стойчева.

Тя уточни, че по решение на ръководството Христина Пенева и Калоян Петров няма да участват в дисциплината смесени синхрони, въпреки че тази година донесоха на България първата в историята Световна купа в този формат.

"Фокусът ни е върху индивидуалната олимпийска дисциплина, а и престоят на Калоян щеше да бъде прекалено дълъг, което крие риск и можеше да се отрази на представянето му", допълни Стойчева.

При подрастващите България ще бъде представена от 22 спортисти.

"Надявам се отново да постигнат добри резултати. Подготвени са. Международният турнир във Варна в края на септември беше отлично контролно състезание. В момента са на централизирана подготовка в Габрово и оттам заминават директно за световното първенство", обясни още тя.

Стойчева е и член на Техническия комитет по скокове на батут към Международната федерация по гимнастика. По думите й конкуренцията ще бъде изключително силна.

"Руските състезатели се завръщат много подготвени. Самият факт, че състезанието ще започва в 9:00 сутринта и ще продължава до 22:00, говори за броя участници. Ще бъде много тежко. Силите са изравнени и една малка грешка може да извади състезател от полуфиналите, финалите или битката за медалите. Ще победи този, който издържи", завърши тя.

#Световно първенство по скокове на батут в Памплона 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
2
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
5
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Други спортове

Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сингапур в неделя по БНТ 3 Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сингапур в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
Над 500 деца участваха в най-стария турнир по плуване в България "Замората" Над 500 деца участваха в най-стария турнир по плуване в България "Замората"
Чете се за: 01:02 мин.
Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамос София Къп" Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамос София Къп"
Чете се за: 01:20 мин.
Спортни новини 01.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 01.11.2025 г., 20:50 ч.
Иван Пешев откри 27-ото издание на турнира "Замората" Иван Пешев откри 27-ото издание на турнира "Замората"
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
България отдаде почит на своите будители България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ