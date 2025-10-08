Александър Донски се класира за четвъртфиналите в Роан

Българският тенисист Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър 100" в Роан (Франция) с награден фонд 145250 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия) надделяха в оспорван мач от първия кръг над представителите на домакините Артюр Реймон и Люка Санчес със 7:6(7), 3:6, 10-8 след малко повече от час и половина игра.

Българинът и сърбинът направиха ключова серия от четири поредни разигравания, за да поведат с 6:3 в решителния шампионски тайбрек до 10 точки и до края не допуснаха да бъдат застигнати. Следващите им съперници ще бъдат поставените под номер 4 Йоран Флийген (Белгия) и Джаксън Уитроу (САЩ).

С успеха днес 27-годишният Донски си осигури 735 евро и 20 точки за световната ранглиста при дуетите, в която заема 155-ото място.

Той и Латинович станаха вицешампиони на двойки на друг турнир от сериите "Чалънджър" в Португалия през миналата седмица.