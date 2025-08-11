Александра Миланова: Предстоят ни мачове с доста сериозни отбори на световното първенство

Волейболната националка на България Александра Миланова очаква трудни мачове на световното първенство.

Тимът е в група "Е" заедно с отборите на Канада, Турция и Испания.

"Подготовката върви добре. След Лигата на нациите имахме малка почивка, за да оправим контузиите. Сега се готвим на пълни обороти. Предстои ни доста сериозен турнир със сериозни отбори. Имаме големи шансове да излезем от групата. Всичко зависи от нас", сподели тя.

Според нея тимът трябва да надгради след представянето си в Лигата на нациите.