Антонина Зетова: Реалистичната цел е да излезем от групата на световното първенство

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
Селекционерът на женския национален отбор по волейбол на България

Антонина Зетова
Снимка: Startphoto.bg
Селекционерът на женския национален отбор по волейбол Антонина Зетова говори пред медиите на откритата тренировка на тима, преди заминаването на световното първенство в Тайланд, което започва на 22 август.

Тя определи целите пред тима по време на турнира.

"Очакванията ни са да стартираме много добре турнира, защото това е фундаментално за нас. Имаме откриващ мач с Канада, противник, който познаваме и който може би няма да бъде с двете си най-силни състезателки, но това пак не отнема от неговата класа. В момента цялата подготовка премина много добре за краткото време, което имахме, като обърнахме основно внимание на акцентите от нашата игра, при които видяхме, че сме на по-ниско ниво по време на Лигата на нациите. Фокусът остава върху първия мач с Канада", каза наставничката.

Елица Атанасиевич ще пропусне предстоящите мачове на отбора.

"Вече казах това и в друго интервю, Елица е безспорен лидер и нейната липса ще се усеща, но няма незаменими хора. Играта се разпределя между останалите момичета. Тя е много добър състезател, но да акцентираме на нейната липса е подценяване на труда на всички останали момичета, които също имат много добри качества. Христина Вучкова ще бъде капитан на отбора", добави Зетова.

Според нея младите състезателки се справят прекрасно, тренират на пълни обороти с нужната доза самочувствие и скромност, като няма никакви забележки към тях.

"Отборът се представи много добре в Лигата на нациите. Имахме възможност да вземем още два мача, както видяхте - мачаовете с Канада и Китай приключиха 2:3. Това е много тежък формат, за нас беше много тежко с две пътувания в Азия и едно в Канада с толкова малко почивка. Отборът игра добре за възможностите, които имахме, защото въпреки че имаме състезателки, които имат опит в националния тим, всеки отбор има нужда от време, в което да се напасне наново, да създаде нужните механизми на игра, което със сигурност лека-полека започваме да изчистваме в тази фаза на подготовката. Можехме по-добре, всички искахме повече, но това е реалността", смята специалистът.

Селекционерът коментира и липсата на конкуренция в отбора.

"Всички четем коментари, анализи, защото този или онзи не е повикан. В последните години нямаме много голям набор от състезателки. Ние нямаме избор от 40 състезателки, които са конкурентоспособни, за да можем да изберем 14-е най-добри. Тази година ни се налага да взимаме състезателки от долните набори, защото имаме огромно липса на състезатели. Ние имаме цели шест години, в които имаме нула състезателки и това е възрастта от 23-24 до 30. Нямаме нито един състезател и се налага вкарването леко-полеко, което се опитваме да направим, на много по-млади, за да могат да имат опит по-бързо в женския национален отбор. Това се прави не защото е някаква прищявка, а защото ресурсите ни са доста ограничени. Елица излиза, ние нямаме човек, който да я замени като качества. Ще излезе Христина Вучкова и ние нямаме център, който може да стигне нейното ниво. Трябва да имаме търпение да интегрираме тези момичета, които играят в долните възрасти", определи Зетова проблема на родния волейбол в последните години.

#Световно първенство по волейбол за жени в Тайланд 2025 г. #Антонина Зетова #Български национален отбор по волейбол за жени

