Нася Димитрова: Ще бъде много трудно да излезем от групите на световното първенство

Волейболната националка на България Нася Димитрова е уверена, че отборът може да излезе от групите на световното първенство.

Тимът е в група "Е" заедно с отборите на Канада, Турция и Испания.

"На световните шампионки до 19 години бих им казала да са много уверени в себе си. Да имат огромна мотивация и цел, за да вървят напред. Основната цел е да излезем от групите, но ще бъде много трудно. Има леки здравословни проблеми в отбора, но можем да го постигнем", заяви състезателката на Динамо Букурещ.

Според нея младите й съотборнички се нуждаят от ценен опит, с който да продължат да се развиват.

"Покрай младите състезатели има малко повече свежест в отбора, но те са неопитни. Надявам се покрай нас, опитните, да добият самочувствие и да показват още по-добра игра. Периодът, в който нас, по-опитните, ни нямаше в националния отбор, беше голяма мъка. Твърдеше се, че отбора израства, но лично аз не смятам, че е така. Направихме четири победи в Лигата на нациите над ключови опоненти. Твърдеше се, че две години се гради млад отбор, но аз това не го виждам. Повечето от момичетата, които бяха с Лоренцо Мичели, ги няма в момента", сподели тя.

Елица Атанасиевич ще пропусне предстоящите мачове на отбора.