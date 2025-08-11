Нася Димитрова: Ще бъде много трудно да излезем от групите на световното първенство

Волейболистката призна, че целта пред отбора може да бъде постигната, но много трудно.
Волейболната националка на България Нася Димитрова е уверена, че отборът може да излезе от групите на световното първенство.
Тимът е в група "Е" заедно с отборите на Канада, Турция и Испания.
"На световните шампионки до 19 години бих им казала да са много уверени в себе си. Да имат огромна мотивация и цел, за да вървят напред. Основната цел е да излезем от групите, но ще бъде много трудно. Има леки здравословни проблеми в отбора, но можем да го постигнем", заяви състезателката на Динамо Букурещ.
Според нея младите й съотборнички се нуждаят от ценен опит, с който да продължат да се развиват.
"Покрай младите състезатели има малко повече свежест в отбора, но те са неопитни. Надявам се покрай нас, опитните, да добият самочувствие и да показват още по-добра игра. Периодът, в който нас, по-опитните, ни нямаше в националния отбор, беше голяма мъка. Твърдеше се, че отбора израства, но лично аз не смятам, че е така. Направихме четири победи в Лигата на нациите над ключови опоненти. Твърдеше се, че две години се гради млад отбор, но аз това не го виждам. Повечето от момичетата, които бяха с Лоренцо Мичели, ги няма в момента", сподели тя.
Елица Атанасиевич ще пропусне предстоящите мачове на отбора.
"Липсата на Елица Атанасиевич ще се отрази недобре на отбора. Тя е един от основните двигатели и лидери на отбора. Видяхте какво направи в Лигата на нациите и какво направихме заедно. Ще ни бъде доста трудно без нея", допълни волейболистката.