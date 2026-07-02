Александра Янева поема към ново предизвикателство в Азия

Българската футболистка Александра Янева ще продължи кариерата си в Тайван, където ще облече екипа на Kaohsiung Attackers FC Women – един от водещите женски клубове в страната. Тимът завърши като вицешампион през миналия сезон, а преди това спечели шампионската титла. Основната цел през новата кампания е отново да се бори за върха и да си осигури участие в AFC Women’s Champions League – най-престижния клубен турнир в Азия.

Янева заминава за Тайван на 6 юли, а малко след това новият ѝ отбор ще проведе подготвителен лагер в Испания. По време на лагера тимът ще изиграе контролна среща срещу втория отбор на Реал Мадрид – отлична възможност за сериозна проверка преди началото на сезона.

За новото предизвикателство Александра сподели:

„Винаги съм постъпвала смело. Господ ме пази, където и да съм. Искам да натрупам опит, да видя как се работи по света. Опитът е безценен за всичко, което един ден искам да правя и да развивам в България. Ще дам всичко от себе си, за да бъда полезна на отбора си. Гледах техни мачове – играят бърз и динамичен футбол. Футболистките са много технични, повратливи и пъргави."

"Смятам, че ще пасна отлично на този стил на игра, особено от физическа гледна точка. Нямам търпение да започна да тренирам с отбора. Очаква ме нещо напълно ново и различно, което ме вълнува много. Най-вече си пожелавам да бъда здрава, защото това е най-важното“, добави Янева.