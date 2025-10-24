БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Синтра

Успех за българския тенисист в Португалия.

анас маздрашки продължава напред турнира софия
Снимка: БТА
Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в португалския град Синтра с награден фонд от 25 хиляди долара.

19-годишният българин, който е №941 в световната ранглиста, спечели с категоричното 6:2, 6:0 срещу представителя на домакините Жоао Граса за час на корта. Той взе ранен аванс от 4:1, а след това направи сери от осем поредни гейма, за да затвори мача.

Така Маздрашки окачва победителя от мача между поставения под №3 португалец Гащао Елиаш и Алекс Декерс (Нидерландия).

Българинът е четвъртфиналист и в надпреварата на двойки, където заедно с испанеца Пабло Аунион ще се изправят срещу Педро Араужо (Португалия) и Рафаел Искиердо Луке (Испания).

